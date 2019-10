6 Manfaat Pepaya untuk Kulit Wajah

jpnn.com - Jika Anda perhatikan, banyak produk perawatan kulit yang menggunakan pepaya sebagai bahan utama atau bahan campuran. Contohnya sabun mandi, losion, masker wajah dan rambut, serum, dan lain-lain. Ini karena pepaya tak hanya baik untuk melancarkan pencernaan, tetapi juga untuk kulit wajah.

Lebih lengkapnya, simak ulasan tentang berbagai manfaat pepaya bagi kulit wajah.

1. Meregenerasi kulit

Manfaat pepaya dalam mencerahkan dan meregenerasi kulit telah dibuktikan melalui beberapa produk sabun yang terbuat dari ekstrak buah pepaya, yang dapat dengan mudah didapat di toko kecantikan atau toko obat.

Meski rasanya tak asam dan bukan golongan sitrus, buah yang dagingnya berwarna oranye ini memiliki kandungan vitamin C yang tinggi. Oleh sebab itu, pepaya sering dijadikan bahan baku dalam pembuatan sabun pencerah wajah.

“Vitamin C sangat dibutuhkan kulit untuk merangsang produksi kolagen yang berperan dalam menjaga elastisitas kulit. Selain itu, vitamin C juga memberikan efek antioksidan yang melindungi kulit dari bahaya sinar ultraviolet.” Demikian dikatakan oleh dr. Resthie Rachmanta Putri, M.Epid, dari KlikDokter.

Vitamin C juga dapat C membantu pertumbuhan sel kulit baru dan membentuk kulit yang lebih cerah. Selain itu, vitamin C juga dapat mengencangkan pori-pori dan mengurangi sekresi sebum.

Pepaya juga mengandung vitamin A dan E. Dokter Dyah Novita Anggraini dari KlikDokter turut menambahkan, kombinasi vitamin A, E, dan C dapat membantu kelancaran proses regenerasi kulit, sehingga bisa mengurangi sel kulit mati yang menyumbat pori-pori dan mencegah kekusaman pada kulit wajah.