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6 Manfaat Pisang Merah, Baik untuk Kesehatan Jantung

6 Manfaat Pisang Merah, Baik untuk Kesehatan Jantung
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Pisang merah. Foto: Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - PISANG merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Biasanya, Anda mengonsumsi pisang dengan warna kuning. Namun, apakah Anda pernah mengonsumsi pisang merah?

Pisang merah (Musa acuminate ‘Red dacca’) memiliki kulit berwarna ungu kemerahan, dan merupakan tanaman asli Asia Tenggara meskipun tersedia di berbagai belahan dunia, termasuk AS.

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Pisang merupakan bagian dari lebih dari 1.000 varietas pisang berbeda yang ditemukan di seluruh dunia.

Jika sudah matang, rasanya manis seperti pisang kuning yang umum ditemukan.

Namun juga memiliki sentuhan ekstra manisnya raspberry.

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Antioksidan utama yang terdapat pada pisang merah adalah beta karoten dan vitamin C yang bermanfaat bagi kita.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa manfaat pisang merah yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mendukung kesehatan mata.

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