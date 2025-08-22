menu
6 Manfaat Pisang Merah, Lindungi Tubuh dari Penyakit Ini

Pisang merah. Foto: Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - PISANG merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena kandungan nutrisinya.

Tahukah Anda berapa banyak jenis pisang yang ada di dunia?

Ada lebih dari seribu jenis pisang yang mengandung banyak nutrisi sehat dan siap untuk Anda santap.

Pisang merah adalah salah satunya, dengan rasa manis seperti buah rasberi yang banyak ditemukan di Asia Tenggara.

Pisang merah meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melancarkan pencernaan tanpa membebani dompet Anda, karena harganya terjangkau.

Banyak kandungan sehat yang terkandung dalam pisang merah seperti vitamin C, vitamin B6, dan antioksidan, kaya serat, dan rendah kalori.

Semua nutrisinya menjadikannya makanan super sehat yang fleksibel sebagai makanan utama, camilan, atau bahkan hidangan penutup.

Mengonsumsi pisang merah setiap hari merupakan praktik yang menyehatkan dan bisa membantu menjaga pencernaan dan jantung Anda tetap sehat.

Ada beberapa manfaat pisang merah yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan bisa membantu melindungi tubuh dari serangan penyakit ini.

