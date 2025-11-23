6 Manfaat Rutin Mengonsumsi Nanas untuk Menurunkan Berat Badan
jpnn.com, JAKARTA - NANAS merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.
Jika Anda mencari makanan penurun berat badan yang sehat, tetapi lezat untuk dimasukkan dalam diet kamu, jangan lupakan nanas.
Nanas tidak hanya rendah kalori, tetapi juga kaya nutrisi dan ini menjadikannya makanan penurun berat badan yang sempurna.
Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Nanas rendah kalori dan karbohidrat
Nanas merupakan camilan yang enak karena rasanya yang lezat dan rasa manis yang rendah kalori.
Satu potong nanas hanya mengandung 42 kalori, yang hanya empat persennya adalah karbohidrat.
2. Mengandung enzim proteolitik dan menyasar lemak perut
Nanas mengandung bromelain, enzim proteolitik yang membantu memecah molekul protein dalam tubuh.
Bromelain membantu pencernaan dan pemanfaatan protein yang lebih baik, sehingga membantu Anda mendapatkan massa tubuh tanpa lemak. Bromelain juga membantu memobilisasi lemak perut.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi nanas yang bisa membantu menurunkan berat badan dan salah satunya mengandung banyak serat.
