6 Manfaat Rutin Mengonsumsi Stroberi, Bikin Penyakit Kronis Ini Ogah Mendekat

jpnn.com, JAKARTA - STROBERI merupakan salah satu buah favorit banyak orang.

Stroberi adalah salah satu buah beri paling populer di dunia. Stroberi kaya akan antioksidan, folat, dan vitamin C, dan ini hanyalah beberapa alasan mengapa Anda harus menambahkannya ke dalam menu makanan Anda.

Dari salad hingga salsa, stroberi adalah cara yang tepat untuk memperkaya hidangan apa pun.

Meluap dengan rasa yang segar dan segar, stroberi tidak hanya lezat, tetapi juga baik untuk kesehatan Anda secara keseluruhan.

Berikut adalah manfaat kesehatan stroberi, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Meningkatkan kesehatan jantung

Tahukah Anda bahwa penyakit jantung adalah salah satu penyebab kematian paling umum di seluruh dunia?

Menurut sebuah studi yang diterbitkan di Harvard Health Publishing, mengonsumsi stroberi adalah cara yang baik untuk melindungi jantung Anda.

Studi lain yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa stroberi juga meningkatkan faktor-faktor yang meningkatkan risiko penyakit jantung, termasuk kolesterol HDL (baik), tekanan darah, dan jumlah trombosit darah.