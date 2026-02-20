menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 6 Manfaat Seledri, Baik untuk Kesehatan Ginjal

6 Manfaat Seledri, Baik untuk Kesehatan Ginjal

6 Manfaat Seledri, Baik untuk Kesehatan Ginjal
Daun Seledri. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SELEDRI merupakan sayuran yang sering ditambahkan ke dalam hidangan seperti sup, soto, bubur dan lainnya.

Namun, ternyata banyak orang yang belum mengetahui beragam manfaat seledri yang baik untuk kesehatan tubuh.

Padahal, seledri justru jadi sumber nutrisi penting bagi kesehatan yang sangat mujarab khasiatnya.

Salah satunya yaitu karena tanaman ini ternyata memiliki kadar enzim dan antioksidan yang besar di seluruh bagian sayurnya.

Kandungan seledri punya banyak zat bernutrisi seperti: folate; potasium; vitamin B6; vitamin C; dan vitamin K.

Hampir seluruh bagian dari seledri dari mulai biji, batang hingga daun memiliki manfaat bagi kesehatan.

Salah satu manfaat seledri bisa diolah dengan merebusnya.

Caranya siapkan satu ikat (1/4 gram) daun seledri, lalu rebus dengan 2 liter air.

Ada beberapa manfaat seledri yang baik untuk kesehatan Anda dan salah satunya ialah baik untuk menjaga kesehatan ginjal.

