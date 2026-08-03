6 Manfaat Seledri Campur Madu yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - SELEDRI merupakan sayuran yang biasanya ditambahkan ke dalam hidangan seperti sup, bakso, dan lainnya.

Seledri juga kaya akan berbagai kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh.

Sebab, tanaman ini memiliki kadar enzim dan antioksidan yang besar di seluruh bagian sayurnya.

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Kandungan seledri juga punya banyak zat bernutrisi seperti: folate; potasium; vitamin B6; vitamin C; dan vitamin K.

Untuk memanfaatkan daun seledri ini sangat mudah dengan diolah dengan merebusnya.

Caranya siapkan satu ikat daun seledri, cuci bersih dan rebus dengan 1 liter air hingga mendidih.

Setelah mendidih, angkat dan diamkan hingga hangat, lalu saring air rebusan daun seledri.

Ambil satu gelas dan tambahkan madu secukupnya. Minum air rebusan ini satu hari sekali selama 5 hari, setelah itu minum kondisional sesuai kebutuhan.