6 Manfaat Sushi yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - JEPANG memiliki berbagai kuliner populer yang bisa dinikmati siapa saja.
Salah satunya ialah sushi. Sushi merupakan makanan yang terbuat dari nasi, dibentuk dengan cara dikepal kecil, kemudian digulung menggunakan nori (rumput laut basah) dengan berbagai isian lauk, seperti ikan mentah, atau sayuran segar.
Bagi mereka yang mengetahui kandungannya, mengonsumsi sushi dianggap lebih sehat dengan berbagai kandungan baik di dalamnya.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Meningkatkan energi
Manfaat sushi bisa meningkatkan energi di dalam tubuh. Siapa sangka sushi yang bentuknya kecil mampu memberikan energi lebih ke dalam tubuh.
Aktivitas yang kita lakukan setiap hari pastinya mampu menguras banyak tenaga, dan untuk meningkatkan energi dengan cepat tanpa harus mengonsumsi banyak makanan.
Anda hanya perlu mengonsumsi sushi dengan beras merah yang dibungkus dengan nori di luarnya.
Kombinasi antara ikan dengan beras merah mampu meningkatkan energi secara signifikan.
Ada beberapa manfaat sushi yang baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja membantu meningkatkan energi.
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