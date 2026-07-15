6 Manfaat Susu Kacang Kenari, Baik untuk Penderita Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan salah satu minuman yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Salah satu jenis susu yang cukup populer adalah susu kacang kenari.

Baru pada awal tahun 2010-an perusahaan mulai memproduksi susu kenari, dan untuk alasan yang tepat.

Karunia alam yang pedas ini adalah salah satu makanan tersehat yang telah menjadi bagian dari pola makan sehat selama berabad-abad.

Tidak hanya menambah sedikit rasa pada masakan Anda, tetapi juga menawarkan beberapa manfaat kesehatan.

Kacang kenari adalah biji yang bisa dimakan yang memiliki struktur berbentuk otak dan bergizi tinggi.

Kacang kenari kaya akan kebaikan serat, vitamin, mineral, antioksidan, dan lemak sehat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.