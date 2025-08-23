menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 6 Manfaat Susu Kambing, Baik untuk Kesehatan Jantung

6 Manfaat Susu Kambing, Baik untuk Kesehatan Jantung

6 Manfaat Susu Kambing, Baik untuk Kesehatan Jantung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Susu kambing. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda pernah mengonsumsi susu kambing? Banyak orang mungkin tidak suka jenis susu yang satu ini.

Padahal, susu kambing bisa menjadi alternatif yang sangat baik untuk pengganti susu sapi, karena lebih mudah dicerna dan lebih rendah laktosa.

Dahsyatnya lagi, susu kambing ini mengandung nutrisi penting seperti lemak, protein, vitamin dan mineral seperti vitamin B6, vitamin A, kalsium dan fosfor.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan kesehatan kulit

Susu kambing adalah sumber vitamin A yang baik, yang bisa membantu memperbaiki kulit, mengurangi jerawat dan menunda timbulnya kerutan.

Selain itu, susu kambing mengandung asam laktat yang membantu mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan warna kulit.

Baca Juga:

2. Mengobati anemia

Kandungan bioavailabilitas zat besi dalam susu kambing lebih tinggi daripada susu sapi.

Artinya, konsumsi susu kambing bisa membantu meningkatkan kadar zat besi dan mengurangi risiko anemia defisiensi besi.

Ada beberapa manfaat susu kambing yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya baik untuk kesehatan jantung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI