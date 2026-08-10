6 Manfaat Susu Kedelai, Baik untuk Wanita Menopause
jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan salah satu minuman padat nutrisi yang wajib kita konsumsi.
Jika Anda ingin berhenti mengonsumsi susu sapi dan menginginkan alternatif yang lebih sehat, tidak ada salahnya mencoba susu kedelai.
Susu ini terbuat dari kedelai atau tepung kedelai, dan kaya akan manfaat kesehatan.
Jika Anda alergi terhadap produk susu atau intoleran laktosa, Anda punya banyak alasan untuk beralih ke susu kedelai.
Susu kedelai adalah minuman yang sangat bergizi dan secara alami tinggi akan asam lemak esensial, protein, serat, vitamin, dan mineral.
Ada banyak manfaat kesehatan dari susu kedelai. Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Membantu menurunkan berat badan
Manfaat susu kedelai yang pertama adalah membantu menurunkan berat badan.
Jika Anda memperhatikan berat badan dan kesehatan, minum susu kedelai lebih baik karena tidak mengurangi nilai gizi lainnya.
Ada beberapa manfaat susu kedelai yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya adalah aman dikonsumsi penderita diabetes.
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