menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 6 Manfaat Teh Matcha yang Luar Biasa

6 Manfaat Teh Matcha yang Luar Biasa

6 Manfaat Teh Matcha yang Luar Biasa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi teh matcha. Foto: Health

jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang karena mengandung nutrisi yang luar biasa.

Salah satu jenis teh kesukaan banyak orang adalah teh matcha. Matcha dikenal memiliki profil yang luar biasa dalam hal nilai gizinya.

Tidak seperti teh hijau tradisional, matcha hadir dalam bentuk bubuk.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Matcha baik untuk produktivitas yang lebih baik

Jika Anda memiliki hari yang sibuk, klebih baik minum secangkir teh matcha karena kaya akan polifenol yang dikenal bisa meningkatkan produktivitas.

Menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Food Research International, matcha adalah makanan terbaik untuk otak dan suasana hati Anda.

Baca Juga:

Plus, teh ini membuat Anda tetap berenergi sepanjang hari.

2. Matcha cocok untuk menurunkan berat badan

Jika Anda menghindari teh susu dan kopi, minum matcha sebagai alternatif bisa mempercepat metabolisme Anda.

Ada beberapa manfaat teh matcha yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya adalah meningkatkan kesehatan tulang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI