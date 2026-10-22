6 Manfaat Teh Matcha yang Luar Biasa
jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang karena mengandung nutrisi yang luar biasa.
Salah satu jenis teh kesukaan banyak orang adalah teh matcha. Matcha dikenal memiliki profil yang luar biasa dalam hal nilai gizinya.
Tidak seperti teh hijau tradisional, matcha hadir dalam bentuk bubuk.
Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Matcha baik untuk produktivitas yang lebih baik
Jika Anda memiliki hari yang sibuk, klebih baik minum secangkir teh matcha karena kaya akan polifenol yang dikenal bisa meningkatkan produktivitas.
Menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Food Research International, matcha adalah makanan terbaik untuk otak dan suasana hati Anda.
Plus, teh ini membuat Anda tetap berenergi sepanjang hari.
2. Matcha cocok untuk menurunkan berat badan
Jika Anda menghindari teh susu dan kopi, minum matcha sebagai alternatif bisa mempercepat metabolisme Anda.
Ada beberapa manfaat teh matcha yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya adalah meningkatkan kesehatan tulang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sasar Konsumen dengan Kulit Berjerawat, LAB5 Luncurkan Matcha Series
- 8 Khasiat Telur Setengah Matang, Wanita Pasti Suka
- 6 Khasiat Minum Susu, Bantu Redakan Stres dengan Cepat
- 9 Makanan Tinggi Kandungan Protein untuk Menurunkan Berat Badan
- 4 Khasiat Jagung untuk Menurunkan Berat Badan
- 3 Manfaat Buncis, Baik untuk Menjaga Kesehatan Janin