6 Manfaat Teh Matcha yang Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang karena mengandung nutrisi yang luar biasa.

Salah satu jenis teh kesukaan banyak orang adalah teh matcha. Matcha dikenal memiliki profil yang luar biasa dalam hal nilai gizinya.

Tidak seperti teh hijau tradisional, matcha hadir dalam bentuk bubuk.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Matcha baik untuk produktivitas yang lebih baik

Jika Anda memiliki hari yang sibuk, klebih baik minum secangkir teh matcha karena kaya akan polifenol yang dikenal bisa meningkatkan produktivitas.

Menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Food Research International, matcha adalah makanan terbaik untuk otak dan suasana hati Anda.

Plus, teh ini membuat Anda tetap berenergi sepanjang hari.

2. Matcha cocok untuk menurunkan berat badan

Jika Anda menghindari teh susu dan kopi, minum matcha sebagai alternatif bisa mempercepat metabolisme Anda.