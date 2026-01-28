menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 6 Manfaat Teh Nanas, Bikin Kulit Makin Glowing

6 Manfaat Teh Nanas, Bikin Kulit Makin Glowing

6 Manfaat Teh Nanas, Bikin Kulit Makin Glowing
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Nanas. Foto: Freenology

jpnn.com, JAKARTA - NANAS merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena baik untuk kesehatan tubuh.

Nanas bisa dikonsumsi begitu saja atau diolah dalam bentuk salad, puding, salad, bahkan teh.

Jika berbicara soal teh, ada sesuatu untuk semua orang. Mulai dari teh masala, teh jahe, teh hijau, hingga teh kembang sepatu, ada banyak pilihan.

Baca Juga:

Anda juga bisa menambahkan teh nanas yang lezat dan menyehatkan ke dalam daftar.

Hal yang menarik dari minuman ini adalah Anda tidak perlu membuang kulit buahnya, sesuatu yang mungkin kamu lakukan jika Anda tidak memiliki bakat berkebun.

Meskipun teh bisa dibuat menggunakan daging buahnya, biasanya kulitnya yang disertakan dalam minuman ini.

Baca Juga:

Mengonsumsi kulitnya baik untuk kesehatan Anda, karena mengandung nutrisi seperti vitamin C.

Ini adalah minuman yang dibuat dengan merendam nanas. Semua bagian buah, termasuk kulit dan dagingnya, bisa digunakan untuk membuat minuman musim panas ini.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi teh nanas yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya meningkatkan kadar energi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI