6 Manfaat Teh Nanas, Bikin Kulit Makin Glowing
jpnn.com, JAKARTA - NANAS merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena baik untuk kesehatan tubuh.
Nanas bisa dikonsumsi begitu saja atau diolah dalam bentuk salad, puding, salad, bahkan teh.
Jika berbicara soal teh, ada sesuatu untuk semua orang. Mulai dari teh masala, teh jahe, teh hijau, hingga teh kembang sepatu, ada banyak pilihan.
Anda juga bisa menambahkan teh nanas yang lezat dan menyehatkan ke dalam daftar.
Hal yang menarik dari minuman ini adalah Anda tidak perlu membuang kulit buahnya, sesuatu yang mungkin kamu lakukan jika Anda tidak memiliki bakat berkebun.
Meskipun teh bisa dibuat menggunakan daging buahnya, biasanya kulitnya yang disertakan dalam minuman ini.
Mengonsumsi kulitnya baik untuk kesehatan Anda, karena mengandung nutrisi seperti vitamin C.
Ini adalah minuman yang dibuat dengan merendam nanas. Semua bagian buah, termasuk kulit dan dagingnya, bisa digunakan untuk membuat minuman musim panas ini.
Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi teh nanas yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya meningkatkan kadar energi.
