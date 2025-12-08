6 Manfaat Telur Puyuh, Bantu Kurangi Risiko Penyakit Terminal
jpnn.com, JAKARTA - TELUR merupakan salah satu makanan kesukaan banyak orang karena kandungan nutrisinya yang luar biasa.
Salah satu jenis telur yang bisa Anda konsumsi ialah telur puyuh.
Telur puyuh memiliki warna putih atau cokelat dengan bintik, dan ukurannya lebih kecil dari telur ayam.
Bagian kuning telurnya lebih banyak. Karenanya, telur puyuh umumnya tinggi kolesterol.
Sejumlah masakan Asia, terutama Jepang, banyak menggunakan telur puyuh.
Meski kandungan kolesterolnya relatif tinggi, telur puyuh mempunyai sejumlah manfaat bagi kesehatan tubuh.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Kurangi risiko penyakit terminal
Manfaat telur puyuh yang pertama ialah mengurangi risiko penyakit terminal.
Ada beberapa manfaat telur puyuh yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mengobati alergi.
