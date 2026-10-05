6 Manfaat Telur yang Bikin Kaget, Wanita Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - TELUR merupakan salah satu makanan kesukaan banyak orang yang bisa diolah ke dalam berbagai hidangan.

Telur merupakan salah satu sumber nutrisi yang dibutuhkan tubuh Anda.

Di generasi ini di mana kita semua praktis hidup dengan makanan olahan, sebagian besar dari kita kekurangan nutrisi penting.

Namun, di sinilah telur hadir untuk memenuhi kekurangan kita dan memberikan keajaiban bagi kesehatan kita.

Bagi Anda yang tidak suka makan daging, Anda bisa mengandalkan telur untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang hilang jika Anda tidak makan daging.

Yang lebih menarik lagi, Anda bisa mengonsumsi telur dengan berbagai cara, baik itu telur rebus, omelet, lumpia, biryani telur, dan sebagainya.

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Dengan demikian, berikut adalah alasan-alasan menarik mengapa Anda harus mempertimbangkan untuk menjadikan telur sebagai bagian dari diet harian Anda.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthians.com.