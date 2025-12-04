menu
6 Manfaat Tomat, Turunkan Risiko Serangan Kanker

6 Manfaat Tomat, Turunkan Risiko Serangan Kanker
Ilustrasi Tomat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - TOMAT merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena kandungan nutrisinya yang luar biasa.

Anda bisa mengonsumsi tomat begitu saja atau diolah dalam bentuk jus.

Tomat juga telah lama dikenal bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menunjang kesehatan ibu hamil

Ibu hamil dan menyusui memiliki kebutuhan gizi yang tinggi. Tomat merupakan salah satu buah yang bisa dikonsumsi untuk menjaga asupan gizi untuk ibu hamil dan menyusui.

Dengan kandungan asam folat terjada pada ibu hamil. Bisa mengurangi resiko bayi terlahir dengan cacat saraf.

Untuk ibu hamil dan menyusui, bisa memakan tomat secara langsung atau menjadikannya jus.

Lebih baik lagi jika tomat diolah tanpa gula, karena rasa dari tomat sendiri sudah manis meski tak ditambahi pemanis.

Ada beberapa manfaat tomat yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah mencegah serangan kanker.

