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6 Manfaat Wortel, Jantung Bakalan Bahagia

6 Manfaat Wortel, Jantung Bakalan Bahagia
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Wortel. Foto Second Studio/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - WORTEL merupakan salah satu sayuran yang baik untuk menjaga kesehatan mata.

Tanaman yang masuk dalam kategori umbi-umbian ini juga dikenal memiliki kandungan antioksidan tinggi yang baik untuk tubuh, mulai beta karoten, alfa karoten, lycopene dan antosianin, dan polyacetylenes ada pada wortel.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Menurunkan risiko kanker

Manfaat wortel yang pertama ialah membantu menurunkan risiko kanker.

Studi yang dirilis The American Journal of Clinical Nutrition menyaampaikan jika wortel memiliki karoten dan likopen.

Dua antioksidan ini mampu melindungi sel tubuh dari kemungkinan penyakit kanker darah atau leukemia.

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2. Menurunkan tekanan darah dan melindungi jantung

Wortel mengandung serat, kalium dan berbagai gizi yang mampu menjaga tekanan darah stabil.

Umbi ini juga baik untuk pembuluh darah karena tidak mengandung kolesterol jahat.

Ada beberapa manfaat wortel yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu melindungi jantung.

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