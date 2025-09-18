menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 6 Minuman Sehat untuk Penderita Diabetes

6 Minuman Sehat untuk Penderita Diabetes

6 Minuman Sehat untuk Penderita Diabetes
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Susu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit kronis yang sangat berbahaya.

Mengidap diabetes berarti Anda harus waspada terhadap semua yang kamu makan atau minum.

Sangat penting untuk mengetahui jumlah karbohidrat yang Anda konsumsi dan bagaimana karbohidrat tersebut bisa memengaruhi gula darah kamu.

Baca Juga:

American Diabetes Association (ADA) merekomendasikan minuman rendah kalori atau tanpa kalori. Alasan utamanya adalah untuk mencegah lonjakan gula darah.

Minuman rendah kalori atau tanpa kalori biasanya merupakan pilihan terbaik saat memilih sesuatu untuk menghilangkan dahaga Anda.

Anda bisa menambahkan sedikit perasan lemon atau jeruk nipis segar ke dalam minuman kamu untuk mendapatkan sensasi menyegarkan dan rendah kalori.

Baca Juga:

Perlu diingat bahwa bahkan pilihan rendah gula, seperti jus sayuran, harus dikonsumsi dalam jumlah sedang.

Produk susu rendah lemak mengandung gula susu alami laktosa, jadi Anda harus memasukkan minuman berbahan dasar susu ke dalam total asupan karbohidrat kamu untuk hari itu.

Ada beberapa jenis minuman yang aman dikonsumsi oleh penderita diabetes tanpa menaikkan gula darah dan salah satunya adalah jus sayur.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI