6 Minuman Tinggi Kandungan Zat Besi yang Baik untuk Penderita Anemia

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI kadar hemoglobin tinggi bisa membuat Anda terhindar dari serangan anemia dan leukemia.

Anemia adalah salah satu kekurangan nutrisi paling umum di dunia, terutama di kalangan wanita.

Anemia terjadi akibat kekurangan zat besi ketika seseorang tidak memiliki cukup sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen ke jaringan tubuh.

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Sel darah merah (RBC) mengandung protein kaya zat besi yang disebut hemoglobin yang membantu mengangkut oksigen ke seluruh jaringan.

Anemia tidak terjadi dalam semalam. Tubuh Anda memberi Anda tanda-tanda yang berbeda, yang menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres.

Para profesional kesehatan juga menangani kondisi ini dengan menyarankan asupan suplemen zat besi dan meningkatkan jumlah zat besi yang mereka konsumsi melalui makanan.

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Namun, untuk memulihkan kadar zat besi tubuh Anda, seringkali yang diperlukan hanyalah meningkatkan asupan zat besi dari makanan Anda melalui minuman kaya zat besi untuk hasil yang cepat dan efektif.

Mengonsumsi 100 hingga 200 mg zat besi setiap hari dianjurkan bagi mereka yang menderita anemia.