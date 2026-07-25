6 Minuman Tinggi Zat Besi yang Baik untuk Meningkatkan Kadar Hemoglobin
jpnn.com, JAKARTA - ZAT besi merupakan salah satu mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh.
Kekurangan zat besi bisa mengakibatkan Anda terserang anemia.
Anemia adalah salah satu kekurangan nutrisi paling umum di dunia, terutama di kalangan wanita.
Anemia terjadi akibat kekurangan zat besi ketika seseorang tidak memiliki cukup sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen ke jaringan tubuh.
Sel darah merah (RBC) mengandung protein kaya zat besi yang disebut hemoglobin yang membantu mengangkut oksigen ke seluruh jaringan.
Anemia tidak terjadi dalam semalam, tubuh Anda memberikan tanda-tanda yang berbeda, yang menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres.
Namun, untuk memulihkan kadar zat besi tubuh Anda, seringkali yang diperlukan hanyalah meningkatkan asupan zat besi melalui minuman kaya zat besi untuk hasil yang cepat dan efektif.
Mengonsumsi 100 hingga 200 mg zat besi setiap hari dianjurkan bagi mereka yang menderita anemia.
Ada beberapa jenis minuman yang kaya akan kandungan zat besi yang aman Anda konsumsi dan salah satunya adalah tentu saja smoothie mulberry.
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