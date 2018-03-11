6 Minuman untuk Nyeri Asam Lambung yang Menyakitkan

jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja, termasuk anak-anak.

Jika Anda menderita asam lambung, kamu mungkin tahu apa yang harus dimakan dan apa yang harus dihindari.

Namun, apakah ada yang bisa meredakan masalah pencernaan tersebut?

Baca Juga: 5 Makanan Pemicu Serangan Asam Lambung

Nah, ada beberapa minuman untuk asam lambung yang bisa meningkatkan kesehatan pencernaan Anda, jika kamu mengonsumsinya secara teratur.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Jus mentimun

Mentimun merupakan bahan salad favorit di musim panas karena sifatnya yang mendinginkan.

Baca Juga: Obati Sakit Perut dengan Mengonsumsi 5 Minuman Ini

Mengonsumsi jus mentimun bisa sangat bermanfaat untuk meredakan asam lambung, karena sangat bergizi karena menyediakan serat dan air bagi tubuh yang dibutuhkan untuk pencernaan yang lebih baik dan memiliki volume kalori yang rendah.

2. Air lemon

Lemon memberikan banyak manfaat bagi Anda. Karena kaya akan vitamin C dan B serta mineral seperti fosfor, kalsium, dan magnesium, minum air lemon secara teratur tidak hanya akan membantu Anda membakar lemak, tetapi juga akan mengatasi masalah pencernaan seperti keasaman.