6 Minuman yang Membantu Anda Mudah Tidur Nyenyak Malam Ini

jpnn.com, JAKARTA - STRES dan beberapa hal lainnya bisa membuat Anda sering kesulitan tidur setiap malam.

Jika hal ini berlangsung setiap malam, tentu bisa mengganggu kesehatan Anda.

Namun, jangan khawatir. Apa yang tidak bisa dipecahkan oleh nasihat konvensional, kita bisa.

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Jadi tarik napas dalam-dalam untuk menenangkan saraf Anda, dan konsumsi ramuan ajaib ini untuk menghilangkan insomnia dari kamar tidur Anda.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Teh kamomil

Minuman untuk meningkatkan kualitas tidur malam ini mungkin sudah kuno, tetapi ternyata berhasil.

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Teh kamomil dikenal bisa meningkatkan ketenangan dan mengurangi stres, sehingga mendorong tidur nyenyak.

2. Susu hangat

Baik itu susu sapi atau susu almond, kedua variasi tersebut menawarkan triptofan, yang meningkatkan kadar serotonin.