6 Mobil Listrik yang Mencuri Perhatian Sepanjang 2025
jpnn.com, JAKARTA - Pasar mobil listrik di Indonesia memasuki fase baru sepanjang 2025. Kekhawatiran kendaraan listrik yang identik dengan harga selangit tak lagi menghantui.
Segmen mobil listrik di harga Rp 300 juta hingga Rp 400 jutaan menjadi medan pertempuran panas.
Sejumlah pabrikan global ramai-ramai meluncurkan model baru dengan harga yang makin rasional. Berikut beberapa model yang JPNN.com rangkum:
1. GAC Aion UT
GAC Indonesia memperkenalkan city car listrik di GIIAS 2025, yaitu Aion UT. Model ini diposisikan sebagai mobil listrik perkotaan yang terjangkau, dengan banderol mulai dari Rp 325 juta untuk varian dasar.
Aion UT menawarkan kombinasi desain modern, ukuran kompak ideal untuk mobilitas di kota besar, dan efisiensi biaya operasional yang menjadi salah satu jualan utamanya.
Aion UT bisa dibilang cukup lincah dalam kondisi lalu lintas padat. GAC juga menekankan bahwa biaya penggunaan yang lebih rendah menjadi salah satu kelebihannya.
Pasar mobil listrik di Indonesia memasuki fase baru sepanjang 2025. Kekhawatiran kendaraan listrik yang identik dengan harga selangit tak lagi menghantui.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Suzuki Mulai Garap MPV Listrik, Ini Bocoran Spesifikasinya
- Afeela Ubah Kabin Mobil Jadi Ruang Bermain PlayStation Berjalan
- 5 Mobil Listrik Ini Bakal Diproduksi di Subang, Ada Model MPV
- Jelang Libur Nataru, Capt. Hakeng Peringatkan Bahaya Kebakaran Mobil Listrik di Feri
- Seusai Indonesia, Xpeng Bangun Pabrik Mobil Setir Kanan di Malaysia
- Sambut Nataru, PLN Siagakan 24 Jam Nonstop SPKLU Melayani Pengguna Mobil Listrik