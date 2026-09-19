6 Momen Gubernur Sherly Tjoanda - Ahmad Luthfi Duduk Berdampingan

jpnn.com, JAKARTA - Setelah viral sama-sama mengunggah foto duduk berdampingan di akun Instagram, ada fakta lain tentang kedekatan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Ternyata tak sekali saja saat rapat dengar pendapat di DPR RI tanggal 15 September 2026, namun ada sejumlah momen mereka duduk berdampingan dan bahkan cipika-cipiki hingga melempar senyum.

Sebagai pejabat apalagi setingkat Gubernur, keduanya memang sering menghadiri acara bersama. Baik itu di level provinsi maupun nasional. Namun yang menjadi perhatian adalah posisi duduk keduanya. Tak hanya sekali saja kedapatan duduk berdampingan.

Jika melihat pada agenda kegiatan keduanya dan foto-foto yang tersebar, maka terlihat Gubernur Sherly dan Ahmad Luthfi setidaknya telah menghadiri acara dan duduk berdampingan sebanyak lebih dari enam kali.

Foto yang tersebar kali pertama dan mungkin tak disadari adalah saat acara retret kepala daerah oleh Presiden RI yakni tanggal 21 Februari 2025 di Magelang.

Saat itu keduanya belum banyak dikenal publik. Maka foto-foto kebersamaan mereka dianggap biasa saja. Kenyataanya, saat mendengarkan paparan, mereka duduk bersama dan dalam beberapa momen juga kedapatan ngobrol bersama.

Kedua, Gubernur Sherly Tjoanda dan Ahmad Luthfi juga duduk berdampingan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 30 April 2025.

Raker yang juga dihadiri sejumlah Gubernur, Wakil Gubernur dan perwakilan Provinsi serta diikuti oleh Bupati serta Walikota via online tersebut membahas empat agenda yaitu penyelengaraan pemerintahan daerah, dana transfer pusat ke daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan pengelolaan kepegawaian.