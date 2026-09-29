6 Nyawa Melayang, Koalisi Sipil: Usut Tuntas, Setop Program Komcad ASN dan Latsarmil KDMP

jpnn.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta penghentian program Komcad Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Desakan itu muncul setelah enam nyawa melayang dalam pelaksanaan kedua program tersebut.

Terbaru, Vanreko Varkas Bagaskara (28), ASN Kementerian Ekonomi Kreatif meninggal dunia pada 26 September 2026 setelah kolaps dalam Latsarmil Komcad ASN Gelombang II di Lanud Halim Perdanakusuma.

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Menurut Centra Initiative M Hafiz, pemeriksaan awal menyebut Vanreko mengalami heatstroke. Namun, kematian ASN itu dan lima calon manajer KDMP dalam pelatihan sepanjang 2026 tidak boleh diperlakukan sebagai "kecelakaan medis" semata.

"Enam kematian dalam satu rangkaian kebijakan menuntut pertanggungjawaban hukum, evaluasi menyeluruh, dan penghentian program Komcad bagi ASN," kata Hafiz dalam siaran pers, Selasa (29/9/2026).

Koalisi sipil menyatakan penyebab medis kematian korban harus dibuka secara transparan, tetapi pemeriksaan tidak boleh berhenti pada diagnosis medis. Aparat penegak hukum wajib menyelidiki dugaan kelalaian, pelanggaran prosedur, dan pihak yang bertanggung jawab.

"Enam warga sipil meninggal dalam latsarmil sepanjang 2026. Rangkaian kematian ini menunjukkan persoalan yang harus diperiksa sebagai kemungkinan kegagalan sistem, bukan dibebankan kepada kondisi individu korban," ujar Hafiz.

Dia mengingatkan Pasal 28 Ayat (2) UU PSDN dan Putusan MK No. 27/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa Komcad dari unsur warga negara bersifat sukarela. Namun, rekrutmen ASN justru dilakukan melalui instruksi berjenjang, surat KemenPAN-RB, rekomendasi atasan, target 4.000 peserta, dan iming-iming poin karier.