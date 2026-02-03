6 Pekerja Tambang Timah di Bangka Tewas Tertimbun Tanah Longsor

jpnn.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung melaporkan enam orang pekerja tambang timah di Desa Pemali Bangka, ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia.

Kepala BPBD Kabupaten Bangka Rusmansyah mengatakan terdata sebanyak delapan orang pekerja tambang bijih timah di Kecamatan Pemali menjadi korban tertimbun tanah longsor.

Akibat insiden itu enam orang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Dia menjelaskan enam orang pekerja tambang itu masing-masing ditemukan pada Senin (2/2) malam sebanyak tiga orang dan tiga orang lagi ditemukan pada Selasa (3/2) dini hari.

Sementara satu orang pekerja ditemukan selamat dengan kondisi luka di bagian kaki dan satu orang lainnya belum ditemukan.

"Tim gabungan melanjutkan pencarian satu orang yang belum ditemukan hari ini dimulai sekitar pukul 06.00 WIB," ucapnya, Selasa (3/2/2026).

Rusmansyah mengatakan semua korban, baik yang tewas maupun luka-luka sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi dan perawatan.

Musibah longsor di area tambang itu terjadi Senin (2/2) sore sekitar pukul 17.00 WIB.