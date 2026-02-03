menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Kep. Bangka Belitung » 6 Pekerja Tambang Timah di Bangka Tewas Tertimbun Tanah Longsor

6 Pekerja Tambang Timah di Bangka Tewas Tertimbun Tanah Longsor

6 Pekerja Tambang Timah di Bangka Tewas Tertimbun Tanah Longsor
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim gabungan mengevakuasi korban tanah longsor di area tambang bijih timah dalam kondisi meninggal dunia, di Bangka, Selasa (3/2/2026). ANTARA/HO-BPBD Bangka

jpnn.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung melaporkan enam orang pekerja tambang timah di Desa Pemali Bangka, ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia.

Kepala BPBD Kabupaten Bangka Rusmansyah mengatakan terdata sebanyak delapan orang pekerja tambang bijih timah di Kecamatan Pemali menjadi korban tertimbun tanah longsor.

Akibat insiden itu enam orang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Baca Juga:

Dia menjelaskan enam orang pekerja tambang itu masing-masing ditemukan pada Senin (2/2) malam sebanyak tiga orang dan tiga orang lagi ditemukan pada Selasa (3/2) dini hari.

Sementara satu orang pekerja ditemukan selamat dengan kondisi luka di bagian kaki dan satu orang lainnya belum ditemukan.

"Tim gabungan melanjutkan pencarian satu orang yang belum ditemukan hari ini dimulai sekitar pukul 06.00 WIB," ucapnya, Selasa (3/2/2026).

Baca Juga:

Rusmansyah mengatakan semua korban, baik yang tewas maupun luka-luka sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi dan perawatan.

Musibah longsor di area tambang itu terjadi Senin (2/2) sore sekitar pukul 17.00 WIB.

Enam dari delapan pekerja tambang timah yang tertimbun tanah longsor di Bangka, ditemukan tewas. Satu orang selamat, satunya belum ditemukan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI