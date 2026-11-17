jpnn.com - JAKARTA - Persaingan ganas di awal Super League 2026-2027 kembali memakan korban dari pihak pelatih.

Kali ini giliran Pieter Huistra yang harus angkat kaki dari PSS Sleman.

Keputusan tersebut sekaligus menambah panjang daftar pelatih yang kehilangan pekerjaan di tengah ketatnya persaingan kompetisi musim ini.

PSS Sleman mengumumkan pemecatan tersebut Senin (16/11/2026), sekaligus menjadikan Huistra sebagai pelatih ke-6 yang tersingkir pada musim ini.

Fenomena pergantian pelatih menjadi sorotan karena sejumlah klub tidak ingin terlalu lama terjebak dalam hasil negatif.

Bahkan, Persijap Jepara tercatat sudah dua kali mengganti nakhoda timnya.

Sementara itu, nasib Huistra tidak bisa dilepaskan dari posisi PSS yang semakin terancam. Super Elang Jawa saat ini berada di urutan ke-16 klasemen sementara, tepat di kawasan merah degradasi.

Catatan sembilan pertandingan menjadi gambaran sulitnya perjalanan PSS. Mereka baru meraih satu kemenangan, dua kali bermain imbang, dan sudah enam kali menelan kekalahan.