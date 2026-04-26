6 Pemain Dicoret, Kurniawan Pangkas Skuad Timnas U-17 Menjelang Piala Asia 2026

6 Pemain Dicoret, Kurniawan Pangkas Skuad Timnas U-17 Menjelang Piala Asia 2026
Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Keputusan mengejutkan datang dari pelatih Kurniawan Dwi Yulianto yang akhirnya mencoret enam pemain menjelang Piala Asia U-17 2026.

Seleksi ketat berujung enam pemain harus angkat kaki di detik-detik terakhir. Enam nama yang tersingkir yakni Muhammad Mierza Firjatullah, Syahdan Caesar El Fadhil, Handri Dimas Sulistyo, Shoyyo Himawan, Al Faruqi Rangkayo Budi Ginting, dan Komang Semadi.

Para pemain tersebut dipulangkan karena kalah bersaing di tengah sengitnya perebutan tempat di skuad inti Timnas U-17.

Nasib kurang beruntung dialami Mierza. Penyerang muda itu harus tersingkir bukan karena performa, melainkan cedera hamstring yang belum pulih.

Hasil MRI memastikan kondisinya belum aman untuk bertanding, bahkan berisiko jika dipaksakan tampil.

“Ada enam pemain yang kami kembalikan ke klub, termasuk Mierza. Kondisinya tidak memungkinkan. Kalau dipaksakan justru berbahaya,” ungkap Kurniawan.

Pelatih Timnas U-17 itu menambahkan, masa pemulihan Mierza diperkirakan memakan waktu hingga enam pekan.

Di sisi lain, keputusan tersebut membuka jalan bagi 23 pemain terpilih yang akan membawa nama Timnas Indonesia U-17 di Arab Saudi.

Pelatih Timnas U-17 Kurniawan Dwi Yulianto telah mencoret enam pemain jelang Piala Asia U-17 2026

