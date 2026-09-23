6 Pemain Persija ke Timnas Indonesia, Macan Kemayoran Punya Harapan Tak Main-main
jpnn.com - Persija Jakarta ikut menaruh perhatian besar terhadap kiprah Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026.
Enam pemain Macan Kemayoran kini berada di bawah komando John Herdman.
Nadeo Argawinata, Rizky Ridho Ramadhany, Dony Tri Pamungkas, Jordi Amat, Rayhan Hannan, dan Shayne Pattynama dipersiapkan untuk membawa nama Indonesia dalam turnamen yang berlangsung mulai 24 September-5 Oktober 2026.
Harapan Besar Macan Kemayoran
Manajer Persija Ardhi Tjahjoko melihat pemanggilan tersebut sebagai kesempatan bagi para pemain untuk menunjukkan perkembangan yang mereka dapatkan selama berada di klub.
Dia berharap keenam pemain tidak hanya hadir sebagai pelengkap skuad, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata ketika mendapat kesempatan bermain.
"Mereka sudah mendapatkan banyak pengalaman dan menjalani proses bersama Persija. Sekarang mereka memiliki panggung untuk membawa pengalaman itu ke tim nasional," ucapnya.
"Kami berharap kemampuan terbaik mereka bisa membantu Indonesia mendapatkan hasil yang membanggakan."
Di FIFA Asean Cup 2026, Indonesia tergabung di Grup A bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Di sisi lain, Grup B berisi Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina.
Persija Jakarta ikut menaruh perhatian besar terhadap kiprah Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026.
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