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6 Pengobatan Alami untuk Meredakan Asam Urat dengan Cepat

6 Pengobatan Alami untuk Meredakan Asam Urat dengan Cepat
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Ilustrasi cuka sari apel. Foto: Ist/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja, baik mereka yang berusia tua atau muda.

Asam urat merupakan salah satu penyakit yang menyerang sendi tubuh.

Asam urat ini kemudian menumpuk dalam ruang sendi dan menyebabkan gangguan pada jaringan sendi.

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Jika sudah melebihi batas normal, asam urat tidak akan bisa larut kembali dalam darah.

Kebanyakan penderita asam urat adalah pria. Penyebab yang paling umum adalah kelebihan berat badan dan terlalu banyak mengonsumsi alkohol.

Sebenarnya, peningkatan kadar asam urat dalam aliran darah disebabkan oleh berbagai faktor.

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Pengobatan penyakit asam urat secara medis adalah dengan memberikan obat-obatan untuk meringankan gejalanya dan mencegah penyakit tersebut kambuh kembali.

Ada beberapa pengobatan alami yang bisa membantu meredakan asam urat.

Ada beberapa pengobatan alami yang bisa membantu meredakan asam urat dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja sambiloto.

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