6 Provinsi Papua Solid Dukung SK Menkum: Mardiono Sah Ketua Umum PPP

6 Provinsi Papua Solid Dukung SK Menkum: Mardiono Sah Ketua Umum PPP

6 Provinsi Papua Solid Dukung SK Menkum: Mardiono Sah Ketua Umum PPP
Enam DPW PPP di Papua solid memberikan dukungan kepada Muhamad Mardiono. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAYAPURA - Dukungan penuh terhadap keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP datang dari wilayah timur Indonesia.

Enam provinsi di tanah Papua menyatakan sikap solid mendukung kepemimpinan Mardiono dan menegaskan tidak ada lagi ruang polemik terkait dualisme di tubuh partai.

Ketua Forum Papua Raya, Yasman Yasir menyampaikan pernyataan tegas bahwa SK Menkum sudah bersifat final dan mengikat.

“SK yang keluar harus kami hargai dan diikuti, karena itu keputusan tertinggi yang tidak bisa diganggu gugat,” ujarnya, Jumat (3/10).

Yasman mengatakan seluruh pimpinan PPP di enam provinsi Papua, yakni Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, sudah satu suara mendukung Mardiono.

Ia menekankan, keputusan ini harus menjadi momentum menyatukan kekuatan partai, bukan memperpanjang konflik internal.

“Kami sudah sepakat, tujuan kita adalah membesarkan PPP di 2029. Ini amanat berat bagi Pak Ketum,” tegas Yasman.

Dia mengakui memimpin partai di tengah tantangan politik nasional bukan tugas ringan.

Enam DPW PPP di Papua solid memberikan dukungan kepada Muhamad Mardiono sebagai ketum.

