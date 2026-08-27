6 Rekomendasi Makanan untuk Menurunkan Kolesterol Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - KOLESTEROL tinggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Selain obat, ada beberapa makanan yang bisa membantu menurunkan kolesterol.

Beberapa menyumbang serat yang sifatnya mudah larut yang mengikat kolesterol dalam sistem pencernaan dan membawanya keluar dari tubuh.

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Beberapa menyumbang lemak tak jenuh ganda yang langsung menurunkan LDL, sisanya mengandung sterol dan stanol yang menghalangi tubuh menyerap kolesterol.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bawang Putih

Bawang putih menjadi makanan penurun kolesterol tinggi yang digunakan selama berabad-abad sebagai bahan masakan dan obat.

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Bahan ini mengandung berbagai senyawa aktif, salah satunya adalah allicin.

Selain menurunkan tekanan darah tinggi, bawang putih juga membantu menurunkan kolesterol.