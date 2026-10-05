6 Rekomendasi Smartphone untuk Ojol, Baterai Jumbo, Siap Dipakai Seharian

jpnn.com, JAKARTA - Smartphone yang memiliki layar cerah di bawah terik matahari dan baterai tahan lama menjadi pilihan untuk menunjuang aktivitas pengemudi ojek online (ojol).

Selain baterai jumbo, ponsel yang memiliki sistem navigasi memadai, performa cukup untuk menjalankan beberapa aplikasi sekaligus, serta perlindungan terhadap debu dan air juga dibutuhkan pengemudi ojol.

Sejumlah smartphone yang beredar pada 2026 menawarkan kombinasi fitur tersebut.

Berikut enam rekomendasi HP yang dapat dipertimbangkan untuk menunjang aktivitas pengemudi ojol pada 2026.

1. POCO M7

POCO M7 membawa baterai berkapasitas 7.000 mAh yang menjadi salah satu fitur utamanya.

Xiaomi menyebut kapasitas tersebut dapat menunjang penggunaan dalam waktu panjang. Ponsel itu juga mendukung pengisian cepat 33W sehingga dapat mengisi daya ketika pengemudi sedang beristirahat.

POCO M7 dilengkapi GPS, GLONASS, Galileo, dan BeiDou. Perangkat itu juga memiliki kompas elektronik yang dapat membantu penggunaan aplikasi peta.

Layarnya berukuran 6,9 inci dengan resolusi FHD+ dan refresh rate hingga 144 Hz, sedangkan tingkat kecerahannya mencapai 850 nit dalam mode HBM.