menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Kriminal » 6 Remaja Ugal-Ugalan & Pamer Sajam Berakhir di Kantor Polisi

6 Remaja Ugal-Ugalan & Pamer Sajam Berakhir di Kantor Polisi

6 Remaja Ugal-Ugalan & Pamer Sajam Berakhir di Kantor Polisi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Polisi menunjukkan sebagian remaja yang ikut terlibat aksi berkendara secara ugal-ugalan sambil memamerkan sajam di jalan raya saat pengamanan di Mapolresta Mataram, NTB, Sabtu (12/9/2026). (ANTARA/HO-Polresta Mataram)

jpnn.com, MATARAM - Polisi menetapkan enam dari 24 remaja yang berkendara roda dua secara ugal-ugalan sambil memamerkan senjata tajam (sajam) di seputaran jalan raya Kota Mataram sebagai tersangka.

"Jadi, dari total 24 itu, yang diproses hukum enam orang," kata Kasatreskrim Polresta Mataram AKP I Made Dharma Yulia Putra di Mataram, Senin.

Menurut dia, dari enam remaja berstatus tersangka, penyidik melakukan penahanan terhadap lima orang di antaranya.

Baca Juga:

"Satu lagi tidak kami tahan karena usianya belum genap 14 tahun, jadi kami kenakan wajib lapor," katanya.

Dia mengatakan dari lima orang yang menjalani penahanan terdapat dua di antaranya yang berusia dewasa. Penyidik menahan mereka di Rutan Polresta Mataram.

"Untuk tiga lagi, tersangka anak. Mereka kami titipkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Lombok Tengah, Ojong-ojong," katanya.

Baca Juga:

Dalam penetapan status tersangka, Dharma memastikan bahwa pihaknya sudah menjalani prosedur yang berlaku, terutama perihal penerapan aturan anak berhadapan dengan hukum.

"Dari hasil gelar perkara, kepolisian menetapkan enam tersangka dengan menerapkan Pasal 307 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," katanya.

Aparat kepolisian menetapkan enam remaja yang berkendara secara ugal-ugalan dan memamerkan senjata tajam sebagai tersangka.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI