6 Saksi Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Ajukan Perlindungan ke LPSK

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak enam saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan pihak-pihak lainnya mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Menurut Ketua LPSK Achmadi, permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan sejak 6 November 2026. LPSK akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat ancaman, kerentanan para saksi serta bentuk perlindungan yang dibutuhkan.

Dia menambahkan bahwa dalam proses tersebut, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara.

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"Perlindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana," kata dia dalam keterangan di Jakarta, Selasa (10/11).

Achmadi menjelaskan penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban. Hal tersebut mengacu pada Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Achmadi menegaskan bahwa LPSK akan terus mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut. LPSK juga membuka kemungkinan adanya penambahan jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan seiring perkembangan proses hukum.

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Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal, yaitu LSP, AS, EH, dan SU.

Para tersangka yang merupakan personel Polri diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap presiden RI, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha. Perbuatan itu dilakukan dalam kurun waktu tahun 2025-2026.