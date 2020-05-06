6 Tahun Kepergian Glenn Fredly, Mutia Ayu Akui Sudah Ikhlas dan Fokus Besarkan Anak

jpnn.com, JAKARTA - Mutia Ayu mengaku sudah berada di tahap ikhlas menerima kepergian mendiang suaminya, Glenn Fredly.

Enam tahun setelah kepergian mendiang suaminya, dia tak lagi merasa sedih dan memilih untuk fokus dengan putri sematawayangnya, Gewa Atlana Syamayim Latuihamallo.

"Kalau sekarang sih sudah bisa di tahap menerima, ya. Enggak ada lagi sedihnya, sudah enggak ada lagi tuh meratapi begitu takdirnya aku. Sekarang lebih ke ikhlas dan bahagia, terus berusaha berjuang untuk membesarkan Gewa dan pastinya menghidupi hidupnya aku dan hidupnya Gewa," ujar Mutia Ayu di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (2/9).

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Meski begitu, menjalani hari-hari sebagai orang tua tunggal tentu bukan hal yang mudah bagi Mutia Ayu dalam membesarkan putri semata wayangnya itu.

Walau memiliki dinamika naik turun tersendiri, dia memilih untuk menjalaninya dengan rasa syukur.

"Kalau itu ngerasanya kayak apa ya, rasanya pasti bakalan ada begitu, ya. Tapi sekarang ini lebih ya sudahlah, bersyukur saja sih apa yang dikasih sama Tuhan, takdir aku, ya sudah jalanin saja," ucap Mutia Ayu.

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Setelah enam tahun kepergian Glenn Fredly, dia mengaku masih kerap merindukan sang suami.

"Pastinya, ya, karena bagaimanapun dia suami aku, terus juga ayahnya dari Gewa, begitu. Pastilah yang namanya kangen pasti ada terus," kata Mutia Ayu.