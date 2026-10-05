6 Tahun Setelah Kepergian Glenn Fredly, Mutia Ayu Bicara soal Membuka Hati Kembali

jpnn.com, JAKARTA - Enam tahun berlalu sejak kepergian mendiang suaminya Glenn Fredly, Mutia Ayu perlahan mulai membuka hati kembali.

Ketika disinggung mengenai membuka lembaran baru dalam kehidupan pribadinya, dia menanggapinya dengan santai.

Namun, Mutia Ayu mengaku belum menemukan sosok yang tepat untuk mengisi hatinya.

"Membuka hati, kalau membuka hati selalu. Aku selalu membuka hati, cuman ya bagaimana? Belum ada yang masuk," ujar Mutia Ayu di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, baru baru ini.

"Ya, belum ada yang cocok, tapi ya doakan saja. Tapi aku sekarang ini lebih fokus ke Gewa saja dulu," sambungnya.

Dia tidak menampik adanya sejumlah pria yang mencoba untuk mendekatinya.

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Akan tetapi, fokus Mutia Ayu saat ini adalah putri sematawayangnya, Gewa Atlana Syamayim Latuihamallo.

"Kalau misalkan yang mendekati pasti ada saja, cuman ya itu untuk aku pribadi, aku lebih fokus ke anak dulu deh, ke Gewa dulu saja," tuturnya.