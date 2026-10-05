menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » 6 Tahun Setelah Kepergian Glenn Fredly, Mutia Ayu Bicara soal Membuka Hati Kembali

6 Tahun Setelah Kepergian Glenn Fredly, Mutia Ayu Bicara soal Membuka Hati Kembali

6 Tahun Setelah Kepergian Glenn Fredly, Mutia Ayu Bicara soal Membuka Hati Kembali
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Enam tahun berlalu sejak kepergian mendiang suaminya, Glenn Fredly, Mutia Ayu kini perlahan mulai membuka hati kembali. ilustrasi. Foto: Instagram/mutia_ayuu

jpnn.com, JAKARTA - Enam tahun berlalu sejak kepergian mendiang suaminya Glenn Fredly, Mutia Ayu perlahan mulai membuka hati kembali.

Ketika disinggung mengenai membuka lembaran baru dalam kehidupan pribadinya, dia menanggapinya dengan santai.

Namun, Mutia Ayu mengaku belum menemukan sosok yang tepat untuk mengisi hatinya.

Baca Juga:

"Membuka hati, kalau membuka hati selalu. Aku selalu membuka hati, cuman ya bagaimana? Belum ada yang masuk," ujar Mutia Ayu di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, baru baru ini.

"Ya, belum ada yang cocok, tapi ya doakan saja. Tapi aku sekarang ini lebih fokus ke Gewa saja dulu," sambungnya.

Dia tidak menampik adanya sejumlah pria yang mencoba untuk mendekatinya.

Baca Juga:

Akan tetapi, fokus Mutia Ayu saat ini adalah putri sematawayangnya, Gewa Atlana Syamayim Latuihamallo.

"Kalau misalkan yang mendekati pasti ada saja, cuman ya itu untuk aku pribadi, aku lebih fokus ke anak dulu deh, ke Gewa dulu saja," tuturnya.

Enam tahun berlalu sejak kepergian mendiang suaminya, Glenn Fredly, Mutia Ayu kini perlahan mulai membuka hati kembali.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI