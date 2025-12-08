6 Tim SMA Labschool Cibubur Borong Medali di Seoul International Invention Fair 2025

jpnn.com, JAKARTA - Siswa-siswi Indonesia kembali mendapatkan raihan membanggakan di ajang kompetisi dunia. Sebanyak enam tim peneliti dari SMA Labschool Cibubur berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan memborong medali perunggu dan empat Special Award pada ajang Seoul International Invention Fair (SIIF) 2025.

Kompetisi bergengsi ini diselenggarakan oleh Korean Intellectual Property Office (KIPO) dan Korea Invention Promotion Association (KIPA) di COEX Convention Center, Seoul, pada 2–5 Desember 2025. Diikuti oleh ribuan inovator dari berbagai negara.

"Alhamdulillah, prestasi ini menjadi bukti bahwa SMA Labschool Cibubur terus memperkuat komitmennya dalam pengembangan riset, kreativitas, dan inovasi teknologi, serta menghasilkan siswa yang mampu bersaing di tingkat global," ujar Kepala SMA Labschool Cibubur, Dr. Ali Chudori, Senin (8/12).

Keberhasilan SMA Labschool Cibubur ini termasuk menonjol di dalam kompetisi tersebut. Dari total 24 tim dari Indonesia yang berpartisipasi dalam kategori SMA dan Universitas, hanya 17 tim yang berhasil meraih penghargaan, dan seluruh tim (6 tim) yang dikirim oleh Labschool Cibubur termasuk dalam jajaran penerima medali.

"Hal ini sekaligus menjadi sebuah bukti nyata kualitas riset dan budaya inovasi yang diterapkan di sekolah selama ini," ujarnya.

Chudori menambahkan, penilaian di SIIF 2025 berlangsung ketat, dengan proses kurasi dan pemberian penghargaan dilakukan langsung oleh juri resmi dari KIPO, lembaga pemerintah Korea Selatan yang menangani kekayaan intelektual (HKI). Seluruh inovasi dinilai unggul dalam aspek kreativitas, kebermanfaatan, kebaruan teknologi, paten karya ilmiah, dan potensi komersialisasi.

Adapun penghargaan yang diraih adalah, raihan medali perunggu atas inovasi BambooYa yaitu cat rendah VOC berbahan biochar bambu untuk meningkatkan kemampuan mitigasi gas rumah kaca, dan Crumbbi - paving block ramah lingkungan berbasis Asbuton CPHMA.

Raihan medali perunggu dan special award ASAMCO atas inovasi bernama Solumate, berupa gel restorasi tanah berbahan kulit mangrove dan limbah sagu, Bionerra yakni substrat bioaktif siap pakai dari serat kulit pisang dan serbuk gergaji, Pineatta yakni gel anti-memar alami dari kulit nanas dan daun jambu dan Clareaf yaitu tinted sunscreen berbahan aktif daun kelor dan susu beras, menawarkan perlindungan UV.