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6 Tip Merawat Kaca Mobil agar Tidak Mudah Berkerak saat Musim Hujan

6 Tip Merawat Kaca Mobil agar Tidak Mudah Berkerak saat Musim Hujan
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Berikut enam tips agar kaca mobil tidak mudah berkerak selama musim hujan. Simak selengkapnya di sini. Foto: dok SIS

jpnn.com, JAKARTA - Belakangan ini, Jakarta dan sejumlah wilayah sekitarnya kerap diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga deras.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemilik kendaraan, terutama dalam menjaga kebersihan dan kondisi mobil agar tetap prima.

Salah satu masalah yang sering muncul saat musim hujan adalah timbulnya bercak putih atau kerak pada permukaan kaca mobil.

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Air hujan yang menempel dan dibiarkan mengering dapat meninggalkan noda yang membuat kaca terlihat kusam. Jika tidak segera dibersihkan, bisa berpotensi mengganggu visibilitas pengemudi, terutama ketika berkendara pada malam hari atau saat hujan deras.

Pantulan cahaya lampu kendaraan lain dapat menjadi lebih mengganggu ketika kaca dipenuhi bercak dan kotoran.

Oleh karena itu, perawatan kaca mobil perlu dilakukan secara rutin agar tetap bersih dan jernih.

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Kerak air atau water spot biasanya terbentuk dari sisa mineral dan kotoran yang tertinggal setelah air menguap.

Jika dibiarkan terlalu lama, noda tersebut bisa semakin sulit dibersihkan dan berpotensi mengganggu pandangan berkendara saat di jalan.

Berikut enam tips agar kaca mobil tidak mudah berkerak selama musim hujan. Simak selengkapnya di sini.

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