6 Tokoh Berpotensi Jadi Wapres Pengganti Gibran, Siapa Saja Mereka?

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mungkin tak hanya doyan gonta-ganti menteri. Sebab, kini ada peluang juga mengganti wakil presiden atau wapres di periode periode pemerintahannya pada 2024-2029.

Itu lantaran Wapres Gibran Rakabuming Raka sedang duduk di kursi panas. Saat ini Gibran tidak hanya jadi sorotan karena keabsahan ijazahnya yang dipertanyakan, tetapi juga terancam dimakzulkan.

Lantas jika Gibran dilengserkan atau mungkin mengundirkan diri, siapa yang akan menjadi penggantinya di kursi wapres?

Peneliti dari Citra Institute Efriza menyebut ada enam tokoh yang berpotensi masuk dalam bursa calon pengganti Gibran apabila terjadi pergantian wakil presiden.

"Nama Agus Harimurti Yudhoyono dari Demokrat, Puan Maharani dari PDIP, dan Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra sudah bisa masuk dalam kalkulasi politik," kata Efriza kepada JPNN.com pada Selasa (10/11/2026).

Efriza mengatakan dinamika pergantian wakil presiden bisa menjadi arena negosiasi baru antara Prabowo Subianto dan partai-partai politik pendukung pemerintah.

Oleh karena itu, Efriza selain menyebut ketiga tokoh tersebut juga menilai Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan Bahlil Lahadalia memiliki peluang menjadi calon wapres.

Menurut Efriza, peluang munculnya nama di luar perkiraan juga tetap terbuka, bahkan kandidat dari kalangan profesional maupun militer bisa saja dipertimbangkan.