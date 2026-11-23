jpnn.com, JAKARTA - Persahabatan puluhan tahun, keberanian menyampaikan kebenaran, hingga kesetiaan menjaga silaturahmi menjadi potret yang melekat pada sosok Sigid Haryo Wibisono. Memasuki usia 60 tahun, SHW mendapat kesaksian istimewa dari sejumlah sahabat lintas generasi dan latar belakang yang mengenalnya bukan hanya dari gagasan, tetapi juga dari perjalanan hidup bersama.

Kesaksian tersebut mengemuka dalam perayaan ulang tahun ke-60 SHW di Gedung Griya Baswara, Jakarta Selatan, Kamis (12/11). Sejumlah tokoh hadir menyampaikan kenangan dan doa, mulai dari aktivis yang mengenalnya sejak pergolakan reformasi 1998, purnawirawan TNI/Polri, kalangan ulama hingga politisi dan tokoh organisasi kemasyarakatan.

Bagi mereka, perayaan enam dekade kehidupan SHW bukan sekadar seremoni pertambahan usia. Momen tersebut menjadi ruang untuk mengenang perjalanan persahabatan, pengabdian, serta harapan agar gagasan dan kontribusinya terus memberi manfaat bagi bangsa.

Baca Juga: Sigid Haryo Wibisono Doakan Prabowo Bisa Memilih Wapres yang Tepat

Aktivis senior Hariman Siregar menjadi salah satu sahabat yang mengenang perjalanan panjang persahabatannya dengan SHW. Ia mengaku pertama kali mengenal SHW pada 1998, ketika Indonesia berada dalam masa pergolakan.

“Pertama kali kenal Sigid itu tahun ‘98. Pas masa pergolakan. Orangnya sangat aktif dan banyak akalnya,” kata Hariman.

Hampir 28 tahun mengenal SHW, Hariman menilai sahabatnya itu memiliki karakter setia kawan yang kuat. Dia juga menyampaikan doa agar SHW selalu sehat, panjang umur, dan memperoleh kebahagiaan.

Hariman turut memberikan ucapan selamat atas kehadiran RayaTimes, media nasional yang didirikan SHW. Dia berharap media tersebut dapat berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa.

Mantan Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya memaknai usia 60 tahun sebagai momentum refleksi sekaligus awal perjalanan baru.