600 Pemimpin Perusahaan Bakal Kumpul di AICX 2026, Bahas Adopsi AI & Keamanan Siber

jpnn.com, JAKARTA - PT ITSEC Asia Tbk, perusahaan keamanan siber dan AI di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik akan menggelar AI & Cybersecurity Executive Forum (AICX) 2026 di Bali Beach Convention, Sanur, Bali pada Selasa (20/10) mendatang.

Forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, regulator, dan sekitar 600 pemimpin perusahaan hingga pengambil keputusan senior dari berbagai pihak.

Mereka akan membahas kesiapan Indonesia menghadapi percepatan adopsi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), risiko keamanan siber hingga perkembangan teknologi.

Presiden Direktur PT ITSEC Asia Tbk Patrick Dannacher mengungkapkan ajang ini tidak hanya membahas isu keamanan siber, tetapi akan lebih luas seperti adopsi AI, perlindungan data, kesiapan sumber daya manusia, dan perkembangan teknologi.

Perubahan tersebut mencerminkan tantangan yang dihadapi organisasi. AI semakin banyak digunakan untuk mendukung operasional, analisis data hingga pengambilan keputusan.

Selain itu, penggunaan AI juga membawa pertanyaan baru mengenai keamanan, tata kelola, akuntabilitas serta kesiapan organisasi dalam mengelola risiko yang muncul.

Patrick menilai AI tidak dapat lagi dipisahkan dari keputusan strategis perusahaan.

“AI sudah bergerak dari tahap eksperimen menjadi bagian dari kegiatan bisnis sehari-hari. Pertanyaan bagi para pemimpin sekarang bukan lagi apakah organisasi akan menggunakan AI, tetapi bagaimana menggunakannya secara aman, bertanggung jawab dan tetap memberikan nilai nyata bagi bisnis,” ujar Patrick.