6.000 Pelari Meriahkan Herbalife Run 2026
jpnn.com - JAKARTA - Herbalife Run 2026 sukses digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, Minggu (27/9).
Total 6000 pelari ambil bagian pada ajang tersebut, yang menjadikan penyelenggaraan Herbalife Run sebagai acara luring dengan jumlah peserta terbesar yang pernah diadakan di Indonesia.
Pada pelaksanaan tahun ke-14 ini, Herbalife Run menghadirkan sertifikasi pengukuran rute resmi dari Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) untuk kategori 24K dan 10K.
Sertifikasi tersebut dirancang untuk memberikan kepercayaan tambahan bagi para pelari terhadap akurasi jarak lintasan yang ditempuh.
Director & General Manager Herbalife Indonesia Oktrianto Wahyu Jatmiko mengaku sangat senang melihat peningkatan partisipasi yang terjadi dalam gelaran Herbalife Run tahun ini.
Pertumbuhan jumlah peserta tersebut mencerminkan momentum positif dari upaya perusahaan mendorong gaya hidup aktif dan sehat di masyarakat.
"Mendengarkan masukan dari peserta tahun lalu menjadi bagian penting dalam upaya kami untuk terus meningkatkan pengalaman secara keseluruhan," kata Oktrianto di Tangerang, baru-bsru ini.
Melalui sertifikasi pengukuran rute dari PB PASI tersebut, Oktrianto menilai para pelari memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap akurasi jarak lintasan.
Herbalife Run 2026 sukses digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, dengan total 6000 peserta.
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