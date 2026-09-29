menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Komunitas » 6.000 Pelari Meriahkan Herbalife Run 2026

6.000 Pelari Meriahkan Herbalife Run 2026

6.000 Pelari Meriahkan Herbalife Run 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Herbalife Run 2026 sukses digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, dengan total 6000 peserta. Foto: Tim Herbalife Run 2026

jpnn.com - JAKARTA - Herbalife Run 2026 sukses digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, Minggu (27/9). 

Total 6000 pelari ambil bagian pada ajang tersebut, yang menjadikan penyelenggaraan Herbalife Run sebagai acara luring dengan jumlah peserta terbesar yang pernah diadakan di Indonesia.

Pada pelaksanaan tahun ke-14 ini, Herbalife Run menghadirkan sertifikasi pengukuran rute resmi dari Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) untuk kategori 24K dan 10K.

Baca Juga:

Sertifikasi tersebut dirancang untuk memberikan kepercayaan tambahan bagi para pelari terhadap akurasi jarak lintasan yang ditempuh.

Director & General Manager Herbalife Indonesia Oktrianto Wahyu Jatmiko mengaku sangat senang melihat peningkatan partisipasi yang terjadi dalam gelaran Herbalife Run tahun ini.

Pertumbuhan jumlah peserta tersebut mencerminkan momentum positif dari upaya perusahaan mendorong gaya hidup aktif dan sehat di masyarakat.

Baca Juga:

"Mendengarkan masukan dari peserta tahun lalu menjadi bagian penting dalam upaya kami untuk terus meningkatkan pengalaman secara keseluruhan," kata Oktrianto di Tangerang, baru-bsru ini.

Melalui sertifikasi pengukuran rute dari PB PASI tersebut, Oktrianto menilai para pelari memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap akurasi jarak lintasan.

Herbalife Run 2026 sukses digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, dengan total 6000 peserta.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI