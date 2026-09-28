6.000 Pelari Ramaikan Herbalife Run 2026, Dua Kategori Gunakan Rute Bersertifikasi
jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 6.000 peserta mengikuti Herbalife Run 2026 yang digelar di kawasan Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Minggu (27/9).
Ajang lari yang telah digelar sejak 2012 tersebut tahun ini mempertandingkan lima kategori, yakni 24 kilometer (24K), 10K, 5K, Kids Run, serta Family & Friends Fun Walk.
Untuk kategori 24K dan 10K, panitia menggunakan rute yang pengukurannya telah mendapat sertifikasi dari Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI).
Director & General Manager Herbalife Indonesia Oktrianto Wahyu Jatmiko mengatakan sertifikasi tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian mengenai akurasi jarak yang ditempuh peserta.
“Dengan adanya sertifikasi pengukuran rute dari PB PASI untuk kategori 24K dan 10K, para pelari memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap akurasi jarak lintasan, sehingga dapat membantu mereka mengatur ritme lari sekaligus mengevaluasi performa,” kata Oktrianto.
Menurut perusahaan, jumlah 6.000 peserta merupakan yang terbesar untuk penyelenggaraan Herbalife Run secara luring di Indonesia.
Peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari komunitas lari, distributor Herbalife, hingga masyarakat umum.
Sejumlah atlet yang mendapat dukungan dari Herbalife Indonesia juga mengikuti kegiatan tersebut, antara lain Andy Wibowo, Jauhari Johan, Eva Desiana, dan Jupianto Sembiring.
Herbalife Run 2026 digelar di BSD dan melibatkan 6.000 peserta dari berbagai komunitas, ada dua kategori gunakan rute bersertifikasi
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