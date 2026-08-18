+62 Coffee Luncurkan 20 Unit PosKopi di HUT ke-81 RI

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka perayaan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, masyarakat memeriahkan momentum kemerdekaan itu dengan beragam kegiatan, mulai dari perlombaan, karnaval, pameran UMKM, festival kuliner hingga konser musik.

Bagi +62 Coffee, momentum kemerdekaan bukan sekadar perayaan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk bertemu, berkumpul, dan menikmati waktu bersama masyarakat.

Semangat tersebut diwujudkan melalui kehadiran +62 Coffee dalam R-I Fest 2026, sekaligus memperkenalkan 20 unit PosKopi kepada masyarakat.

PosKopi merupakan identitas baru layanan coffee truck +62 Coffee yang sebelumnya dikenal dengan nama Rangga.

Berbeda dengan kedai biasanya, PosKopi hadir dengan konsep yang dinamis, dirancang untuk bergerak dan hadir di berbagai titik di Jabodetabek, sehingga masyarakat dapat menemukan layanan +62 Coffee di lebih banyak tempat.

"Kemerdekaan selalu menjadi momen yang dekat dengan masyarakat. Kami ingin ikut merayakannya dengan cara yang sederhana, yaitu hadir, berkumpul, dan berbagi pengalaman bersama warga. PosKopi juga menjadi salah satu cara kami untuk bisa lebih dekat dengan mereka," ujar General Manager +62 Coffee, Arnold Timothius.

Dalam prosesi peluncuran 20 unit PosKopi, hadir sejumlah perwakilan dan tokoh yang menjadi bagian dari perjalanan kolaborasi +62 Coffee. Salah satunya adalah dr. Tirta.

Adapun peluncuran itu menjadi penanda dimulainya langkah baru +62 Coffee untuk memperluas jangkauan dan mendekatkan diri dengan masyarakat melalui konsep coffee truck yang lebih fleksibel.