62 Ribu Liter Air Bersih Disalurkan Untuk Kebutuhan Warga PPU

jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menginformasikan sebanyak 62.000 liter air bersih telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kekeringan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Hingga saat ini, sebanyak 62.000 liter air telah disalurkan kepada warga terdampak," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan fenomena kekeringan tersebut berdampak langsung pada ratusan permukiman warga di sejumlah wilayah kecamatan terdampak sejak awal pekan.

Adapun di salah satunya adalah Desa Babulu, Kecamatan Sebakung Jaya yang tercatat ada sekitar 456 kepala keluarga (KK).

Berton memaparkan bahwa pemerintah daerah setempat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersiap siaga untuk melakukan penanganan darurat dengan mendistribusikan pasokan air bersih secara bertahap guna memastikan pemenuhan kebutuhan harian warga terpenuhi.

BNPB, kata dia juga akan terus memantau perkembangan dampak kekeringan di wilayah Kalimantan Timur dan mengimbau pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber air baku serta memperluas jangkauan armada tangki air ke lokasi penanganan kritis. (antara/jpnn)