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62 Ribu Liter Air Bersih Disalurkan Untuk Kebutuhan Warga PPU

62 Ribu Liter Air Bersih Disalurkan Untuk Kebutuhan Warga PPU
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Warga menampung air ke dalam wadah saat penyaluran bantuan air bersih di Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso, Lumajang, Jawa Timur, Jumat (10/7/2026). Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memulai penyaluran bantuan air bersih sebagai upaya mitigasi risiko kekeringan, menyusul hasil pendataan sementara yang mengidentifikasi sekitar 250 titik rawan krisis air bersih di 19 desa pada enam kecamatan. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/agr

jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menginformasikan sebanyak 62.000 liter air bersih telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kekeringan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Hingga saat ini, sebanyak 62.000 liter air telah disalurkan kepada warga terdampak," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan fenomena kekeringan tersebut berdampak langsung pada ratusan permukiman warga di sejumlah wilayah kecamatan terdampak sejak awal pekan.

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Adapun di salah satunya adalah Desa Babulu, Kecamatan Sebakung Jaya yang tercatat ada sekitar 456 kepala keluarga (KK).

Berton memaparkan bahwa pemerintah daerah setempat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersiap siaga untuk melakukan penanganan darurat dengan mendistribusikan pasokan air bersih secara bertahap guna memastikan pemenuhan kebutuhan harian warga terpenuhi.

BNPB, kata dia juga akan terus memantau perkembangan dampak kekeringan di wilayah Kalimantan Timur dan mengimbau pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber air baku serta memperluas jangkauan armada tangki air ke lokasi penanganan kritis. (antara/jpnn)

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Sebanyak 62 ribu liter air bersih sudah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Penajam Paser Utara.


Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Sumber Antara
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