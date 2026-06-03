6.300 Bibit Ayam Beserta Kandang Terbakar di Kuningan, Kerugian Ratusan Juta Rupiah

jpnn.com - KUNINGAN - Kebakaran melanda kandang ayam petelur di Desa Haurkuning, Kecamatan Nusaherang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Rabu (3/6).

Kebakaran itu mengakibatkan 6.300 bibit ayam mati terbakar. Total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Kepala Kantor Pemadam Kebakaran Kuningan Andri Agra Kusumah mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan peristiwa itu pada pukul 08.27 WIB.

Dia mengatakan bahwa lima petugas dari Regu 2 diberangkatkan menuju lokasi pada pukul 08.32 WIB untuk melakukan penanganan.

"Petugas tiba di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB dan berhasil memadamkan api dalam waktu kurang lebih 30 menit," katanya saat dikonfirmasi di Kuningan, Rabu (3/6).

Dia menjelaskan bahwa objek yang terbakar merupakan kandang ayam petelur semipermanen, berukuran sekitar 14 meter x 28 meter milik warga setempat.

Berdasar keterangan saksi, kata dia, api kali pertama diketahui muncul di bagian atap kandang sebelum menjalar ke seluruh bangunan.

Dia mengatakan saat kejadian itu, pengelola kandang bersama pekerja lainnya sempat berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya karena tidak tersedia sumber air di sekitar lokasi.