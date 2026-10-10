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638 Anggota INI Jalani Uji Kode Etik Notaris untuk Jaga Profesionalisme Jabatan

638 Anggota INI Jalani Uji Kode Etik Notaris untuk Jaga Profesionalisme Jabatan
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Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) yang digelar oleh PP INI, di Hotel The Sunan, Solo, pada Sabtu, 10 Oktober 2026. Foto: dok INI

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 638 Anggota Luar Biasa (ALB) Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengikuti Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) sebagai salah satu tahapan penting dalam perjalanan menuju pengangkatan sebagai notaris

Kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel The Sunan, Solo, pada Sabtu, 10 Oktober 2026. 

Ketua Umum PP INI Irfan Ardiansyah menyampaikan rasa bangga atas semangat dan keteguhan 638 rekan-rekan ALB yang mengikuti UKEN. 

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Menurutnya, para peserta merupakan generasi penerus jabatan notaris yang perlu dipersiapkan agar mampu menghadapi berbagai tantangan dengan pengetahuan, sikap kritis, dan integritas yang kuat. 

“Melalui UKEN ini, kami ingin membentuk calon-calon Notaris yang tangguh, tidak mudah terpengaruh, mampu memilah informasi, serta tetap berpegang pada prinsip dan kode etik jabatan Notaris,” kata Irfan.

Irfan menjelaskan perjalanan menjadi notaris bukan sekadar mengenai terpenuhinya persyaratan administratif. 

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Lebih dari itu, proses tersebut merupakan bagian dari pembentukan pribadi yang kelak mengemban kepercayaan masyarakat dan bertanggung jawab menjaga kehormatan jabatan. 

Dalam dinamika organisasi, pihaknya meyakini rekan-rekan ALB mampu bersikap dewasa, kritis, dan cermat dalam menyikapi berbagai informasi, termasuk informasi yang kontradiktif maupun ajakan untuk tidak mengikuti agenda-agenda organisasi PP INI

Sebanyak 638 Anggota Luar Biasa (ALB) Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengikuti Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) sebagai salah satu tahapan penting dalam perjalana

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