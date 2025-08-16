64 Satgas DPRKPP Surabaya Antusias Ikuti Pelatihan Pasang Atap UPVC

jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 64 Satgas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya mengikuti pelatihan pemasangan atap UPVC DR.SHIELD di Fakultas Vokasi Teknik Infrastruktur Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), pada 12–14 Agustus 2025.

Pelatihan ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Ragam Tangguh Fortindo (RTF), DPRKPP Kota Surabaya, dan ITS.

Selama dua hari, satgas dibekali teori mengenai karakteristik produk atap, standar keselamatan kerja, hingga praktik langsung teknik pemasangan yang tepat.

Bakri, salah satu satgas peserta pelatihan, mengaku senang mendapatkan kesempatan belajar langsung dari akademisi dan industri.

“Yang paling saya senang di sini dari produknya DR.SHIELD, kualitasnya, dan dari rekan-rekan juga yang mengisi pelatihan ini. Sehingga ke depannya kami bisa lebih baik dan lebih bagus,” ujarnya.

Kepala Bidang DPRKPP Surabaya, Deisy Puspitarini menyebut kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kemampuan satgas yang sehari-hari bertugas di lapangan.

“Jadi, pelatihan dan praktik ini tujuannya untuk memberikan dan menambah skill Satgas dalam pemasangan atap UPVC yang tepat. Ini kolaborasi nyata dan bisa bermanfaat bagi semuanya,” katanya.

Sementara itu, Ir. Akhmad Yusuf Zuhdy dari ITS menjelaskan bahwa satgas tidak hanya mendapatkan pengetahuan teknis, tetapi juga wawasan tentang standar keselamatan kerja dan konstruksi sesuai SKKNI.