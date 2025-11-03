67 Jip Wisata di Bromo Tak Laik Jalan, Ini Penjelasan Dishub

jpnn.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo menyatakan 67 kendaraan jip yang beroperasi di kawasan Gunung Bromo tidak laik jalan.

Penilaian itu disampaikan setelah dilakukan kegiatan ramp check terhadap ratusan jip wisata di halaman Pendopo Agung Desa Ngadisari.

Kepala Dishub Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto mengatakan kegiatan ramp check bertujuan mengidentifikasi kendaraan jip yang belum melaksanakan uji KIR sebagaimana telah dijadwalkan sebelumnya.

"Kami berharap kendaraan jip yang terjaring dalam kegiatan ramp check segera melakukan pengujian kendaraan demi menjamin kelaikan jalan agar keselamatan penumpang dan pengemudi dapat terjamin," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di kabupaten setempat, Minggu (2/10/2025).

Kegiatan tersebut melibatkan lintas sektor, antara lain Satlantas Polres Probolinggo, Jasa Raharja Probolinggo, BPPKAD, Dishub Provinsi Jawa Timur serta Koramil Sukapura.

Sinergi itu menjadi bentuk komitmen bersama dalam memastikan keamanan transportasi wisata di jalur ekstrem menuju kawasan Bromo.

"Dari hasil ramp check kali ini, terdapat 67 kendaraan jip wisata yang dinyatakan belum laik jalan. Sementara 5 kendaraan lainnya masa berlaku surat laik jalannya telah habis," ujar Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Probolinggo Sukito.

Kegiatan ramp check merupakan tindak lanjut dari uji laik jalan yang sebelumnya diikuti oleh 810 kendaraan jip wisata dan difokuskan hanya pada kendaraan yang belum memiliki surat laik jalan atau telah melewati masa berlaku uji KIR.